СБУ: В ескалації конфлікту на Донбасі зацікавлена виключно Росія

СБУ закликала співвітчизників зберігати спокій, не піддаватися паніці та провокаціям.

Сьогоднішні події на тимчасово окупованій території України є черговим витком гібридної війни проти нашої держави. В ескалації конфлікту на Донбасі зацікавлена виключно Російська Федерація.

Заради досягнення своїх інтересів терористи, керовані країною-агресором, здатні піти на будь-які провокації, аби вкотре безпідставно звинуватити Україну в загостренні ситуації. Це бачить увесь світ.

Про це йдеться у заяві Служби безпеки України, оприлюдненій увечері 18 лютого.

"Офіційно повідомляємо: заяви проросійських терористів про нібито плани українських військових розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях є суцільним фейком, інструментом для дестабілізації та не відповідають дійсності", – заявляють у СБУ.

У спецслужбі наголошують, що в ескалації конфлікту зацікавлена виключно країна-агресор та керівники псевдореспублік.

"Розуміючи всі загрози, які стоять перед нашою державою, співробітники СБУ несуть службу в посиленому режимі, аби не допустити подальших провокацій, вчинення терористичних актів, диверсій та інших спроб розхитати ситуацію зсередини. Служба безпеки України разом з іншими органами влади готова вчасно реагувати на будь-які сценарії дестабілізації", – йдеться у заяві.

СБУ закликає співвітчизників як у мирних містах та селах, так і на окупованій території України зберігати спокій, не піддаватися паніці та провокаціям.

Як повідомляли, депутати Верховної Ради, частина міністрів та секретар РНБО Олексій Данілов завтра виїжджають на лінію фронту.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що в Україні за жодних обставин не з'явиться указ про силове звільнення Донбасу.