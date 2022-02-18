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РосЗМІ назвали умову участі Росії у позачерговому засіданні контактної групи

Це відбудеться, "якщо Донбас та Київ домовляться про її проведення".

РосЗМІ назвали умову участі Росії у позачерговому засіданні контактної групи
Фото: unn.com.ua

Росія готова взяти участь у терміновій зустрічі контактної групи, "якщо Донбас та Київ домовляться про її проведення". Про це пише "РИА Новости" із посиланням на неуточнене джерело.

Нагадаємо, сьогодні Росія відмовилася брати участь в позачерговому засіданні контактної групи. А так звані "МЗС" самопроголошених республік поширили в медіа свою заяву про те, що їхні представники не будуть брати участь в роботі контактної групи. Бойовики заявили, що "Київ провокує військовий конфлікт", щоб "піаритися" на зустрічі контактної групи з безпеки.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов на брифінгу щодо загострення ситуації на Донбасі сьогодні наголосив, що Україна може вести переговори тільки з Росією, а не ватажками так званих "ЛДНР".

"Ми не можемо вести перемовини з людьми, які не мають жодного стосунку до самостійності, вони не ухвалюють жодних самостійних рішень", - додав секретар РНБО.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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