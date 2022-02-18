Дві палати російського парламенту зберуться на засідання в один день

В російських ЗМІ припускають, що цими засіданнями РФ може вкотре наголосити на визнанні "ЛДНР".

На 22 лютого призначено засідання Ради Федерації Росії, а також Державної думи, повідомляє видання "МК".

Засідання Ради Федерації - позачергове. Як ідеться в повідомленні пресслужби російського відомства, сенатори мають голосувати за підвищення пенсій ветеранам військової служби з нагоди Дня захисника Вітчизни.

Наприкінці січня в Раді Федерації вирішили, що в лютому через епідемію коронавірусу депутати будуть працювати тільки один тиждень - 15,16 і 17 лютого.

Однак без публічного пояснення причин засідання 17 лютого відмінили і призначили на 22 - у день, коли засідатиме Держдума.

В той час, коли відбувається загострення бойових дій на сході України та посилення інформаційної війни, така перестановка дати проведення засідання викликала чимало запитань у громадськості.

Після війни з Грузією в 2008 році дві палати російського парламенту так само терміново призначили засідання на один день - 25 серпня - і майже одноголосно ухвалили звернення до російського президента з проханням визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії.

Опісля звернень обох палат російського парламенту почалося укладання договорів про дружбу із самопроголошеними республіками. Ці договори і Держдума, Рада Федерації РФ ратифікували в жовтні того ж року.

Варто наголосити, що дозвіл на використання російських військ поза межами РФ надає саме Рада Федерації.

Щодо "ЛДНР", то наразі вже є одне рішення Держдуми про визнання самопроголошених республік українського Донбасу.

Нагадаємо, 15 лютого Держдума підтримала направлення президенту РФ Володимиру Путіну звернення про визнання "незалежними державами" самопроголошених нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР".

З цього приводу Верховна Рада України ухвалила проєкт постанови про Звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

18 лютого міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Кремль готує визнання ОРДЛО за сценарієм, відпрацьованим у Грузії.