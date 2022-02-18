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Під час Мюнхенської конференції з питань безпеки Кличко зустрівся з Тихановською

Лідерка білоруської опозиції висловила підтримку Україні, яка опинилася перед загрозою широкомасштабного вторгнення Росії.

Під час Мюнхенської конференції з питань безпеки Кличко зустрівся з Тихановською
Фото: КМДА

Лідер «УДАРу», мер Києва Віталій Кличко, який бере участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки, зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Зокрема, під час зустрічі говорили про те, що Кремль намагається відбудувати імперію і не може змиритися з тим, що країни-сусіди – незалежні держави. І, на жаль, Білорусь сьогодні залишається  під впливом і в орбіті авторитарної Росії. Також я висловив сподівання, що білоруська армія не буде втягнутою в агресію Росії проти України», – повідомив Кличко.

Тихановська висловила підтримку Україні, яка опинилася перед загрозою широкомасштабного вторгнення Росії. І зазначила, що Мюнхенська конференція з питань безпеки – важливий майданчик для донесення інформації про виклики, що стоять перед країнами та Європою, й для напрацювання позицій, аби ці виклики долати спільно.

«Я тут представляю білоруський народ, який уже більш як півтора роки бореться за вільні і чесні вибори, за звільнення політв’язнів, за те, щоб мати право обирати своє майбутнє. І сьогодні, коли через свою слабкість режим готовий здати Білорусь в оренду третім країнам, щоб погрожувати Україні, – це неприйнятно! Білоруси не хочуть бути втягнутими ні в які військові конфлікти. Тим більше, проти наших сусідів українців», – підкреслила Тихановська.

Вчора Кличко виступив у земельному Парламенті Баварії перед депутатами Парламенту та членами уряду Баварії з промовою «Україна в небезпеці – час стати поруч». Сьогодні лідер «УДАРу» бере участь в офіційному відкритті Мюнхенської конференції з питань безпеки, а також зустрінеться з делегацією Сенату США, конгресменами та європейськими політиками. Після цього він повернеться до Києва.

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