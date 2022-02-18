Блінкен: те, що відбувається в Україні, повинно мати значення для всього світу

"Принципи, необхідні для утримання миру та безпеки, прямо зараз заперечуються Росією".

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що ситуація в Україні повинна мати значення для всіх у світі, оскільки Росія заперечує принципи міжнародного порядку.

Про це він заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я гадаю, що є розуміння, що те, що відбувається в Україні, має значення насамперед для українців, але повинно мати значення для всіх у світі. Тому що на кону, по-перше, життя і благополуччя українців, але також великі принципи, які перебувають в основі всього міжнародного порядку, встановленого після двох світових війн і холодної війни", – сказав Блінкен.

"Принципи, необхідні для утримання миру та безпеки, і ці принципи прямо зараз заперечуються Росією в Україні – принципи, що не можна змінювати межі іншої країни силою, принципи, що не можна диктувати іншій країні її вибір, рішення, політику, включаючи з ким вступати в союз", – додав держсекретар США.

Він також запевнив, що США разом із партнерами продовжать робити все можливе для України.

Нагадаємо, за останні дві доби кількість обстрілів на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зросла в десятки разів. Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росія здійснює провокації, мета яких полягає у тому, щоб Україна почала відповідати військовим шляхом.

Блінкен також раніше заявив, що обстріли України, що фіксуються протягом останніх 48 годин, – це частина російського сценарію, який уже діє і спрямований на створення неправдивих провокацій для початку агресії проти України.