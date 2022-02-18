Керівник Пентагону проведе сьогодні перемовини з міністром оборони Росії

Глави військових відомств Росії та США Сергій Шойгу та Ллойд Остін сьогодні проведуть телефонні перемовини.
Про це повідомило interfax.ru з посиланням на Міноборони РФ.
“Розмова відбудеться з ініціативи американської сторони”, – заявили російські військові.
Інші деталі, зокрема порядок денний переговорів, невідомі.
Попередня телефонна розмова Шойгу та Остіна відбулася 12 лютого. Тоді міністри обговорили нарощування російських сил у Криму та навколо України.
Нагадаємо, вчора Остін заявив, що останнім днями Російська Федерація продовжила збільшувати кількість військ та озброєння біля кордону з Україною.
Він додав, що сам нещодавно сам був солдатом і знає, що такі дії ви не роблять без причини. Міністр оборони США заявив, що вони разом із союзниками будуть зберігати пильність.