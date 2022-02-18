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Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори

Попередній указ про військові збори президент Росії Володимир Путін підписав у квітні 2021 року.

Путін підписав указ про призов росіян, які перебувають у запасі, на військові збори
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про призов громадян РФ, які перебувають у запасі, на військові збори у 2022 році.

Текст відповідного указу опублікований в п'ятницю ввечері на офіційному порталі правової інформації РФ.

"Призвати у 2022 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних Силах Російської Федерації, військах національної гвардії Російської Федерації, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки", - йдеться у документі.

Уряду та органам виконавчої влади суб'єктів РФ доручено забезпечити виконання заходів, пов'язаних із призовом громадян РФ, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів та з проведенням цих зборів.

Збори російських громадян, що перебувають у запасі Збройних Сил РФ, є плановим заходом і проводяться щорічно. Попередній указ про військові збори президент Росії Володимир Путін підписав у квітні 2021 року.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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