Байден сьогодні виступить з заявою щодо України

Президент США Джо Байден сьогодні виступить з публічною заявою, в якій поінформує про ситуацію в Україні та дії США, спрямовані на врегулювання кризи. Про це повідомляє Reuters.

Виступ Байдена почнеться о 23 годині за київським часом. Перед цим президент США поспілкується з лідерами Канади, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Великобританії, Європейського Союзу та НАТО, повідомляє Білий дім.

Президент надасть "оновлену інформацію про наші постійні зусилля щодо стримування та дипломатії, а також про нарощування Росією військ на кордоні з Україною", – повідомили в Білому домі.

Джерело Reuters, знайоме з ситуацією, повідомило, що Байден надасть короткі коментарі в кімнаті Рузвельта Білого дому щодо ситуації, а не у форматі звернення до нації.

Його адміністрація заявила, що дипломатичне рішення залишається можливим, якщо Росія захоче, але що Вашингтон і його європейські союзники готові застосувати суворі санкції, якщо Москва вирішить піти на вторгнення.

Нагадаємо, напередодні очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що останнім днями Російська Федерація продовжила збільшувати кількість військ та озброєння біля кордону з Україною. Він додав, що сам нещодавно був солдатом і знає, що такі дії не роблять без причини.

Міністр оборони США заявив, що вони разом із союзниками будуть зберігати пильність. Також він повідомив, що проведе сьогодні перемовини з міністром оборони РФ.