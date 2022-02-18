Глава Пентагону застеріг Росію від подальшої ескалації навколо України

Міністр оборони США Ллойд Остін застеріг главу міноборони РФ Сергія Шойгу від посилення силового напруження навколо України та закликав Росію відвестит війська від українського кордону до місць постійної дислокації.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

"Міністр оборони Ллойд Остін 18 лютого говорив з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Міністр Остін закликав до деескалації, повернення на свої бази російських військ, які оточують Україну, а також до дипломатичного рішення", - йдеться в повідомленні.

Інших подробиць телефонної розмови міністрів не повідомляється.

Нагадаємо, напередодні Остін заявив, що останнім днями Російська Федерація продовжила збільшувати кількість військ та озброєння біля кордону з Україною. Він додав, що сам нещодавно сам був солдатом і знає, що такі дії ви не роблять без причини.

Міністр оборони США заявив, що вони разом із союзниками будуть зберігати пильність. Також він повідомив, що проведе сьогодні перемовини з міністром оборони РФ.