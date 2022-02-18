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Влада Ростова дізналася про "евакуацію" біженців з "ЛДНР" із новин

В адміністрації губернатора зявили, що поки в них немає жодної інформації про плановане розгортання пунктів тимчасового розміщення.

Влада Ростова дізналася про "евакуацію" біженців з "ЛДНР" із новин
Фото: Предоставлено Сергеем Сулимой

В адміністрації губернатора Ростовської області Росії прокоментували заяву ватажка терористичної організації "ДНР" Дениса Пушиліна про евакуацію мешканців.

Про це повідомляє Znak.com.

В адміністрації зазначили, що поки у них немає жодної інформації про плановане розгортання пунктів тимчасового розміщення для біженців.

Чиновники кажуть, що знають про рішення голови "ДНР" лише із новин.

У прикордонному управлінні ФСБ у Ростовській області не стали коментувати заяву Пушиліна. У регіональному управлінні МНС Росії сказали, що "подібні питання перебувають у компетенції органів місцевого самоврядування".

У Кремлі також заявли, що не мають інформації про прийом біженців з України, передає "Інтерфакс".

"Я не знаю, що зараз відбувається у Пушиліна", – сказав журналістам прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков ю Він підкреслив, що також "не володіє інформацією", чи це узгоджено з російською стороною.

"Я не знаю, що там відбувається", – сказав речник Путіна. Крім того, Пєсков залишив без відповіді питання, чи готова Росія прийняти біженців.

Нагадаємо, Пушилін оголосив евакуацію мешканців тимчасово окупованої території Донеччини до Росії та звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що він готується віддати наказ про "наступ на Донбас". Аналогічну заяву пізніше зробив ватажок "ЛНР".

У МЗС України спростували повідомлення роспропаганди про "наступальні операції" та наголосили, що "цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню".

Раніше міністр оборони Олексій Резніков підкреслив, що Україна рухатиметься політико-дипломатичним шляхом, "бо в Криму і ОРДЛО – наші громадяни, яких не будуть піддавати небезпеці". "Звертаюсь до мешканців Донецька, Луганська та інших міст. Люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог, а ті, хто начебто ховається за стінами вашими. Не вірте чуткам про український наступ", – заявив він. Резніков також зазначив, що Кремль готує визнання ОРДЛО за сценарієм, відпрацьованим у Грузії.

Окупаційні влада проводила евакуації цивільних, зокрема і в 2016 в районі Дебальцева, але вони були локальні, а не по всій захопленій території.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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