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Біля берегів Греції згорів пором Euroferry Olympia

Усіх пасажирів та членів екіпажу евакуювали.

Euroferry Olympia
Фото: greekcitytimes.com
Euroferry Olympia

Італійське круїзне судно Euroferry Olympia загорілося біля берегів Греції в Іонічному морі неподалік від узбережжя грецького острова Корфу. За попередніми даними, всіх пасажирів евакуювали, ніхто не постраждав.

Судно Euroferry Olympia здійснювало рейс між грецькою Ігуменицею та італійським Бріндізі. На борту перебувало 237 пасажирів та понад 50 членів екіпажу.

Інцидент відбувся невдовзі після відправлення. 

Грецький телеканал MEGA повідомляє, після загоряння капітан судна попросив про евакуацію. Що саме стало причиною пожежі, невідомо.

На місці перебувають три кораблі Військо-морських сил Греції, буксир та інші судна.

Пором належить італійській компанії Grimaldi Lines.

Фото: твіттер

Нагадаємо, у водах Атлантики загорілося судно із 4 тис. елітних Porsche, Bentley та Volkswagen. Felicity Ace вантажністю понад 17 тис. тонн регулярно використовувалося як чартерний автовоз для VW Group. Судно прямувало з порту Емден у Німеччині у порт Девісвілл в американському штаті Род-Айленд.

Рятувальна операція триває із вечора 16 лютого. Екіпаж евакуювався.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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