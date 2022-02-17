Ryanair літатиме до України, поки не буде війни

"Ми не бачимо причин не продовжувати ці польоти".

Виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі заявив у середу, що авіакомпанія зобов’язана здійснювати перевезення пасажирів в Україну та з неї, якщо "немає війни чи ракет".

Про це він сказав на прес-конференції в Лісабоні повідомляє Reuters.

"Ми не бачимо причин не продовжувати ці польоти, доки нам європейська влада не повідомить, що літати небезпечно", – зазначив О’Лірі.

8 лютого Ryanair зупинила продаж квитків на всі рейси з Харкова та Херсона. При спробі забронювати переліт на найближчі дати або літню навігацію система авіакомпанії вказує, що немає доступних вильотів.

У січні Ryanair скасував до березня усі рейси з Харкова. Перед цим Ryanair скасував на лютий сім напрямків з інших міст України, зокрема зі Львова – в Барі, Палермо, Турин та Братиславу; з Києва – в Бидгощ і з Херсона – у Краків і Відень.

У січні одразу чотири європейські авіакомпанії: Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, KLM, – відмовилися від нічних стоянок літаків у Києві на тлі повідомлень про ймовірне вторгнення РФ.