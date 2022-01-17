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Ryanair скасував до березня усі рейси з Харкова

З 1 по 28 лютого повністю скасовані рейси в Мілан, Будапешт, Вільнюс, Варшаву, Краків та Познань.

Ryanair скасував до березня усі рейси з Харкова
Фото: atr.ua

Ірландська авіакомпанія Ryanair скоротила ще низку рейсів з України. Так, найбільший європейський лоукостер до кінця лютого 2022 року скасував ще шість маршрутів з Харкова. 

Як повідомляє Lowcostavia, з 1 по 28 лютого повністю скасовані рейси з Харкова в Мілан, Будапешт, Вільнюс, Варшаву, Краків та Познань.

Варто додати, що наприкінці минулого тижня Ryanair скасував на лютий сім напрямків з інших міст України, зокрема зі Львова – в Барі, Палермо, Турин та Братиславу; з Києва – в Бидгощ і з Херсона – у Краків і Відень.

Також ще одна лоукост-авіакомпанія Wizz Air скасувала два рейси з Харкова на лютий 2022 року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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