​Суддя, яка мала розглядати справу 16-річного водія Infiniti з Харкова, взяла самовідвід

Суддя Червонозаводського районного суду Харкова Тетяна Янцовська, яка мала розглядати справу неповнолітнього водія, звинуваченого у скоєнні смертельної аварії, і яка три роки тому судила цього ж підлітка, заявила самовідвід.

Цю інформацію підтвердив прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає "Укрінформ".

"Суддя Янцовська заявила про самовідведення. Наразі вирішується питання, хто розглядатиме справу", – сказав Чубенко.

Підготовче засідання у цій справі має відбутися 19 січня.

Нагадаємо, 31 грудня минулого року харківська поліція передала до суду кримінальну справу проти 16-річного Миколи Харківського, якого підозрюють у скоєнні резонансної ДТП на проспекті Гагаріна. Хлопця судитимуть за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, та завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 383 КК України). Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові 16-річний хлопець на Infiniti намагався проїхати перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною Chevrolet. В результаті ДТП загинув 58-річний водій автомобіля Chevrolet. Троє пасажирів Infiniti - двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина - потрапили в лікарню з травмами різного ступеню тяжкості, а водій Infiniti майже не постраждав.

Того ж дня з медичного закладу, куди його повезли після аварії, водій Infiniti подзвонив на номер 102 і повідомив про викрадення Infiniti, нібито щоб відвести від себе підозру.

У листопаді під час допиту у слідчого хлопець визнав свою вину у вчиненні злочину.

Поліція також продовжує слідство щодо батьків хлопця. Їм може загрожувати кримінальна відповідальність за допуск неповнолітнього до керування автомобілем та злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною (ст. 287, ст. 166 КК України). Крім того, в окремому кримінальному провадженні розслідується факт незаконного заволодіння транспортним засобом (ч.1, ч. 3 ст. 289 ККУ).

Влітку 2021 року затриманий водій притягувався до кримінальної відповідальності за умисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Суд призначив йому вирок у вигляді двох років позбавлення волі з умовним відбуттям покарання на один рік.