Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам
Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам
У Путіна відповіли на слова Зеленського про необхідність домовлятися в "нормандському форматі"
У Путіна відповіли на слова Зеленського про необхідність домовлятися в "нормандському форматі"
НАТО на перемовинах з Росією відхилило вимогу ветувати вступ України
НАТО на перемовинах з Росією відхилило вимогу ветувати вступ України
З бази 5-ої танкової бригади в Улан-Уде на потягах масово відправляють військові машини і озброєння, – CIT
З бази 5-ої танкової бригади в Улан-Уде на потягах масово відправляють військові машини і озброєння, – CIT
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
НАТО закликало Росію вивести свої війська з України, Грузії і Молдови
НАТО закликало Росію вивести свої війська з України, Грузії і Молдови
Росія пригрозила перейти до "режиму контрзагроз" у разі відмови НАТО від "гарантій безпеки"
Росія пригрозила перейти до "режиму контрзагроз" у разі відмови НАТО від "гарантій безпеки"
Порошенко повернеться в Україну вранці 17 січня на рейсі з Варшави
Порошенко повернеться в Україну вранці 17 січня на рейсі з Варшави
До Росії доправлено першу партію ковбаси з ОРДЛО
До Росії доправлено першу партію ковбаси з ОРДЛО
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ викрила українських хакерів, які обікрали 50 іноземних компаній на мільйон доларів

Послуги сервісу були популярними серед членів міжнародних хакерських угруповань.

Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з кіберполіцією, американськими та британськими партнерами провели масштабну спецоперацію із ліквідації потужного хакерського сервісу

Зловмисники не лише атакували іноземні компанії, а також надавали платні послуги із підміни ІР-адрес іншим хакерам. За попередніми оцінками, за час діяльності група "заробила" понад 1 млн доларів США, інформує пресцентр СБУ.

"На відміну від «звичайних» VPN-сервісів, які можна легально купити і користуватися кожному, послуги зловмисників мали набагато ширший функціонал. Зокрема, дозволяли одразу підвантажувати через платформу комп’ютерні віруси, шпигунське забезпечення та інші шкідливі програми. Тобто, це був суто «бандитський» сервіс, створений зловмисниками для зловмисників і непідконтрольний жодній владі чи правоохоронним органам", – сказано в повідомленні.

Слідство встановило, що організували його громадяни України, у тому числі й ті, що перебувають у розшуку іноземних правоохоронних органів. Адміністрували роботу сервісу із домашніх персональних комп’ютерів, а для уникнення відповідальності за свою протиправну діяльність маскувалися під різноманітними нікнеймами в мережі Darknet.

Послуги сервісу були популярними серед членів міжнародних хакерських угруповань, які регулярно:

  • зламували системи державних та комерційних установ для збору конфіденційної інформації;
  • розповсюджували віруси-вимагачі, які шифрують наявну на ПК інформацію і вимагають у користувача "викуп" за ключ; 
  • проводили DDoS-атаки, щоб паралізувати роботу систем тощо.

Задля легалізації отриманих від такої "діяльності" коштів зловмисники використовували низку онлайн сервісів, у тому числі й заборонених в Україні. На останньому етапі переведення у готівку їх переказували на платіжні картки розгалуженої мережі підставних осіб.

Правоохоронці провели обшуки й вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речові докази протиправної діяльності.

Наразі відкрито кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку)
  • ч. 2 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут)
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Слідство триває.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також