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На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" почали роботу французькі дослідники

Україна долучилася до французького проєкту Antarctique 2.0°C з вивчення зміни клімату.

На українську антарктичну наукову станцію "Академік Вернадський" прибули французькі дослідники. Найближчі півтора місяця вони працюватимуть спільно з українськими полярниками.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

За повідомленням Національного антарктичного наукового центру, завдяки спільним дослідженням учені зможуть з'ясувати, чи пов’язані атмосферні ріки з опадами в районі української станції, а також визначити, чи була одна з них причиною рекордних грудневих снігопадів або ж чи стане причиною майбутніх опадів.

"Україна підтримала французький проєкт Antarctique 2.0°C з вивчення зміни клімату й впливу людської діяльності на екосистеми Антарктики. Зокрема, наша станція «Академік Вернадський» прийняла двох дослідників з Франції – Нільса Дутрево та Марго Легал, які в найближчі півтора місяця працюватимуть спільно з українськими полярниками", – йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Зазначається, що спільна група вчених уже здійснила перший вихід на купол льодовика на острові, де було визначено та огороджено місце для щоденного відбору проб снігу.

Ізотопний склад цих зразків потім аналізуватимуть у лабораторії, й завдяки отриманій інформації можна буде дізнатися, звідки "прийшла" волога, яка перетворилася на опади в районі станції.

Раніше повідомляли, що українські полярники в Антарктиді виготовлятимуть сувеніри з накопиченого там пластику.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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