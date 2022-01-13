На українську антарктичну наукову станцію "Академік Вернадський" прибули французькі дослідники. Найближчі півтора місяця вони працюватимуть спільно з українськими полярниками.
За повідомленням Національного антарктичного наукового центру, завдяки спільним дослідженням учені зможуть з'ясувати, чи пов’язані атмосферні ріки з опадами в районі української станції, а також визначити, чи була одна з них причиною рекордних грудневих снігопадів або ж чи стане причиною майбутніх опадів.
"Україна підтримала французький проєкт Antarctique 2.0°C з вивчення зміни клімату й впливу людської діяльності на екосистеми Антарктики. Зокрема, наша станція «Академік Вернадський» прийняла двох дослідників з Франції – Нільса Дутрево та Марго Легал, які в найближчі півтора місяця працюватимуть спільно з українськими полярниками", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що спільна група вчених уже здійснила перший вихід на купол льодовика на острові, де було визначено та огороджено місце для щоденного відбору проб снігу.
Ізотопний склад цих зразків потім аналізуватимуть у лабораторії, й завдяки отриманій інформації можна буде дізнатися, звідки "прийшла" волога, яка перетворилася на опади в районі станції.
Раніше повідомляли, що українські полярники в Антарктиді виготовлятимуть сувеніри з накопиченого там пластику.