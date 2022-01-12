В Україні створили інтерактивну мапу присутності російських військ біля кордонів і на Донбасі

Радіо Донбас.Реалії створило інтерактивну мапу військової присутності Росії біля українських кордонів та на окупованих територіях.

На карті зібрані усі дані про скупчення російських підрозділів на кордонах, які були відкриті західними медіа з листопада 2021 року, а також місця тренувань і зберігання зброї на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, знайдені проєктом Радіо Свобода за останні кілька років.

З карти можна перейти на:

публікації про кожен із цих полігонів, де є інформація про види техніки та озброєння, які там зберігаються

на супутникові знімки, отримані західними медіа від компанії Maxar Technologies

відео перекидання техніки, яке люди публікували у мережі

Карта буде оновлюватися, щойно з’являтимуться нові дані.

Головне управління розвідки у листопаді 2021-го оцінило чисельність військ на кордонах у понад 92 тисячі військових, секретар РНБО України Олексій Данілов – у 122 тисячі на відстані 200 км та ще 143,5 тисячі – на відстані 400 км від кордонів.

Днями газета New York Times оприлюднила матеріал про те, що останніми тижнями кількість російських військ на кордоні з Україною залишалася стабільною, незважаючи на прогнози американської розвідки про зростання. Але американські чиновники кажуть, що президент Росії Володимир Путін почав вживати заходів для переміщення військових гелікоптерів, а це може означати, що планування нападу триває.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман за підсумками зустрічі Ради Росія–НАТО заявила, що з боку Росії не пролунало обіцянки про деескалацію, та водночас не було й заяв від неї про те, що її не буде.