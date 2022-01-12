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Невідомі повідомили про мінування аеропортів "Бориспіль" і "Київ"

У Борисполі небезпечних предметів не виявили. 

Правоохоронці Київської області влаштували перевірку в аеропорту "Бориспіль" через анонімне повідомлення про мінування. Будь-яких підозрілих предметів поки не виявили, летовище роботу не припиняло і працює в штатному режимі. 

Про це повідомили на сторінці поліції Київської області в Facebook.

Перевірка аеропорту &quot;Бориспіль&quot;
Фото: поліція Київської області
Перевірка аеропорту "Бориспіль"

"12 січня близько 14:30 годині до чергової частини відділення поліції № 1 (аеропорт Бориспіль) Бориспільського РУП надійшло повідомлення щодо анонімної інформації про можливі вибухи в місті Києві на станціях метро та аеропортах Жуляни та Бориспіль", – йдеться в повідомленні.

Патрульна поліція, кінологи та служба авіабезпеки обстежують термінал D і прилеглу територію аеропорту.

Фото: Поліція Київської області

Щодо перевірки аеропорту "Київ" (Жуляни) інформації на сайтах летовища і столичної поліції станом на 16:33 нема. 

Крім цього, сьогодні надійшло повідомлення про "замінування" чотирьох станцій метро у Києві, усіх шкіл Львова і Черкас.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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