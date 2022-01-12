Академія наук прокоментувала ситуацію зі знесенням гуртожитку на Метрологічній

Будівля почала руйнуватись і її відновлення коштувало б більше, ніж нове будівництво.

Національна академія наук заявила, що гуртожиток на Метрологічній вулиці у Києві, який почали зносити 11 січня, є непридатним для проживання, а його мешканці фактично були самоселами.

Про це повідомляється у фейсбуці НАНУ.

Гуртожиток обліковується на балансі Академії наук, але ще у 2016 році КП "Київжитлоспецексплуатація" визнала його непридатним для подальшої експлуатації.

"А враховуючи сукупність пошкоджень несучих та огороджувальних конструкцій, значну втрату теплотехнічних характеристик зовнішніх стін, невідповідність об’ємно-планувальних рішень та санітарно-гігієнічних вимог, проведення реконструкції в ньому було визнано недоцільним", - сказано в повідомленні.

У 2020 році Окружний адміністративний суд Києва за позовому Головного управління ДСНС в Києві ухвалив рішення про припинення експлуатації приміщень гуртожитку у зв'язку з численними порушеннями мог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки.

Академія наук заявила, що мешканцям гуртожитку пропонували переселитися в інші житлові приміщення і більшість погодились.

"Група осіб, які незаконно захопили та залишались у будівлі гуртожитку по вул. Метрологічна, 1 у Голосіївському районі м. Києва, не є співробітниками НАН України та не перебувають із НАН України у жодних юридичних правовідносинах. Їм, як і іншим, також було запропоновано переселення до інших гуртожитків, проте вони наполягали на отриманні квартир у новобудовах... На даний момент ці особи вже не проживали постійно у приміщенні гуртожитку, а лише приходили на денне чергування", - заявили в НАН.

Академія підсумувала, що на даний момент будівля гуртожитку перебувала в аварійному стані, конструктивні елементи будівлі зношені та знаходились у стані руйнації. Там не було ні газу, ні тепла, ні електрики. За розрахунками, вартість відновлення та реконструкції будівлі значно перевищує вартість побудови нового.

Нагадаємо, що 11 січня гуртожиток на Метрологічній, 1, який знаходиться на балансі НАНУ, почали зносити. За словами мешканців, до їх кімнат увірвалися невідомі і в грубій формі змусили людей покинути приміщення, не дозволивши зібрати речі. Одну з жительок, яка проживає з родиною в гуртожитку з 1984 року, силою випхали з кімнати на вулицю. Люди, які ще жили в цій будівлі, стверджували, що НАН дійсно пропонував їм місця в інших гуртожитках, але умови були нерівноцінні. Більш детально читайте про це у репортажі LB.ua "Де мій дім?" Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці.