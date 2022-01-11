«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці

— Запитайте щось легше, — відповідає жінка в бордовій куртці управління житлово-комунального господарства Голосіївської РДА. Її звати Галина, вона працює прибиральницею. Про те, що ескаватори знищили дві її кімнатки в цьому гуртожитку разом з усіма речами, вона дізналася, коли була на роботі.

— Так а що там будуватимуть? Кажуть, був якийсь гуртожиток, а тепер ніби спортивний комлекс буде. Ви не знаєте? — запитує чоловік у флісовому фісташковому костюмі і синій куртці. Він вийшов з підʼїзду житлового комплексу «Кришталеві джерела», що навпроти гуртожитку.

О девʼятій ранку гуртожиток за адресою Метрологічна, 1, почали зносити. Мешканців буквально випхали з помешкання , не дозволивши зібрати ані речі, ані гроші, ані документи. Невідомі вибивали вікна та силою викидали з помешкання людей, які не хотіли покидати свій дім.

Будівля за адресою Метрологічна, 1 належить Національній академії наук України. Люди проживали в цьому гуртожитку більше 20 років. З одного боку ескватор вже перетворив будівлю в руїни, з іншого — під вікнами досі натягнуті мотузки з випраною білизною.

Фото: Макс Требухов

У 2016 році КП «Київжитлоексплуатація» визнало гуртожиток аварійним. Мешканці розповідають, що їх мали б переселити в нові квартири, але по факту запропонували або ліжко-місця, або гуртожитки в Київській області. Люди не захотіли переїжджати на таких умовах.

— А сьогодні мені подзвонила співробітниця і сказала, що до мого будинку підʼїхали ескаватори, — розповідає Галина. — Я була на місці за пʼять хвилин, але мене не пустили, будинок вже почали ламати. Разом з якимись хлопцями у чорних куртках приїхав юрист від «КСМ-груп». Ми просили його забрати хоч речі, але ні. Мені тільки один з хлопчиків виніс шубу, черевики, шапку і сумку з зарядкою для телефону і всякими дрібницями. Дай йому Бог здоровʼя.

Фото: Макс Требухов Мешканка гуртожитку Галина

«КСМ-груп» — це саме той забудовник, сертифікати на квартири від якого президент України Володимир Зеленський вручив постраждалим від вибуху будинку на Позняках. У 2019 році частину земель довкола Метрологічної,1 НАНУ передала під забудову ТОВ «Інтербуд-ТМ», яке входить в групу «КСМ-груп». Зокрема, ділянки на Метрологічній 7, на Академіка Заболотного 32 та горіхова плантація на Академіка Лєбєдєва, яку забудовник знищив у грудні 2021 року. Будівлю на Метрологічній, 1 неодноразово також хотіли знищити — вибивали вікна, намагалися підпалити.

Те, що забудовник почне знесення гуртожитку саме сьогодні, мешканці не знали. Зелений паркан виріс буквально за годину.

— Документів ніяких не було, ніхто ні про що не попереджав, — розповідає Галина. — Минулого року, коли почалось будівництво нової черги «Кришталевих джерел», до нас в гуртожиток заселили будівельників. Але на початку серпня нам відключили спершу газ, потім світло, і всі ці будівельники виїхали з гуртожитку за пару днів. У нас залишилась тільки холодна вода. Я купила собі газовий пальник, якось люди інші теж жили. У мене було дві кімнати — одна зроблена під спальню, друга під кухню.

Фото: Макс Требухов

Чергова панель гуртожитку гучно обвалюється. Галина здригається від гуркоту. З іншого боку будівлі, ще не зруйнованого, видніються написи «Кличко, зупини рейдерство», «Нас виселяє НАНУ». На одному з вікон, яке ще поки вціліло, висить табличка «НАНУ, ми хочемо жити».

— Ми зверталися в КМДА, в райадміністрацію, ми виходили на мітинги під ОП, ми ходили до президента НАН, але ніхто нічого не робив, — продовжує Галина. — В НАН лиш казали — гуртожиток будуть зносити, беріть ліжко-місця на шість квадратних метрів у вбитих гуртожитках на проспекті Науки. А навіть якщо квартири будуть, ви їх не отримаєте, обслуговуючому персоналу не положено. А я 26 років пропрацювала в НАН і 26 років в цьому гуртожитку прожила. Весь мій одяг, пальник, бабусині ікони — все лишилося там.

Довкола паркану тупцяють й інші мешканці гуртожитку, тепер уже колишні. Дехто з них має кімнатки в інших помешканнях, хоч ще не встиг перевезти речі, які тепер лежать в руїнах. Декому, як і Галині, немає поки куди йти.

— У нас є машина, пікап, будемо по-черзі грітися в ній, — каже трохи розгублена жінка в коричневій дублянці. Людмила Анатоліївна була вдома, коли довкола гуртожитка почали зводити паркан.

Фото: Макс Требухов Людмила Анатоліївна з чоловіком

Вона жила в гуртожитку разом з чоловіком з 1984 року. Згодом у них народився син Юрій. В гуртожитку вони проживали утрьох. Вранці чоловік пішов на роботу, син вибіг в магазин. Аж раптом до кімнати увірвалися невідомі.

— Поводилися дуже грубо, — розповідає Людмила Анатоліївна. — Кидали мене в різні сторони, як футбольний мʼяч, випихали. Я була в домашніх капцях, чинила опір їм. А мене викинули на сніг, на вулицю. Ми всі прописані тут офіційно з 90 року. А тепер куди з цією пропискою? Де мій дім?

— Ось, дивіться, якраз нашу квартиру знесли, — говорить Юрій, високий чоловік зі свіжими подряпинами на обличчі, син Людмили Анатоліївни. Юрій працює лікарем-неврологом, а раніше був офіцером військової медичної служби. — Там всі мої речі були. Пральна машинка, холодильник, ноутбук з історіями хвороби ветеранів, з якими я працював. Мене буквально викинули з вікна, коли я намагався щось забрати з квартири. Вони увірвалися, кричали мамі «збирайся і умотуй», штовхнули її ногою, вона знепритомніла, і її витягнули на вулицю за капюшон. Батько в чому пішов на роботу, те зараз і має.

Фото: Макс Требухов Юрій Клеветенко

Юрій каже, що загалом в гуртожитку було прописано 15 сімей. Дехто виїхав, але речі ще не забрав і планував повернутися. Фактично в гуртожитку лишилися він з татом і мамою, одна жінка, та ще жінка з сином.

— Уже кого тільки не просили, — махає рукою Юрій. — «КСМ-груп» разом з НАН оце таке витворяють. Звісно, говорили, що будівля йде під знесення. Але хоча б попередили, що це буде сьогодні.

На сайті Голосіївської РДА немає жодної згадки про зніс гуртожитку. Так само на місці не було ані депутатів міськради, ані представників райадміністрації, ані співробітників НАН.

Фото: Макс Требухов

— Я живу поряд з Голосіївською площею. Мені друг подзвонив і сказав, що зносять єдине житло людей, що застосовують силу до людей. Я хочу допомогти, — говорить місцевий мешканець Дмитро Русін. — Я контактував з головою району Сергієм Садовим. Він каже, що ми можемо виступати на стороні мешканців, але перешкоджати знесенню ми не можемо. Ми викликали поліцію, і вона довго не приїжджала. А ті, хто приїжджає, розвертаються і їдуть. Ось приїхав дільничий, можете з ним поговорити.

Але чоловік у цивільному відмовився представлятися і давати коментарі LB.ua.

За парканом довкола ескаваторів ходять невідомі люди в чорному. Вони закривають обличчя масками, якщо навести на них обʼєктив камери. Вздовж паркану повільно ходить розгублений пес з рожевим нашийником і жовтою біркою на вусі.

— Він жив на території гуртожитку, — каже Дмитро. — В нього була буда, люди підгодовували. А тепер навіть пес немає свого місця. Отаке життя.

Фото: Макс Требухов

Ківш ескаватора мне дах, немов папір, і шифер гучно падає на розлогу високу ялину, що росте поруч з будівлею, ламаючи її навпіл.

— Було й нема, — говорить Галина.

— Вам є куди податися, бодай на ніч? — запитую.

— Ну на ніч є, де перебитися. Світ не без добрих людей. А далі що?