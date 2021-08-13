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​Забудовник "Квітів Украіни" має російський капітал та зв’язок із "сім‘єю" Януковича, - "Слідство.Інфо"

Сам Олексій Пишний це заперечує.

​Забудовник "Квітів Украіни" має російський капітал та зв’язок із "сім‘єю" Януковича, - "Слідство.Інфо"
Фото: telegram.org/Олександр Ткаченко

Забудовник навчально-методичного павільйону "Квіти України" має російський капітал та зв’язок із "сім‘єю" експрезидента Віктора Януковича.

Про це йдеться у матеріалі "Слідство.Інфо".

"Наші журналісти придивилися до одного із власників об’єкту «Квіти України» і виявили доволі цікаві факти. Олексій Пишний - головна дійова особа. Він позиціонує себе як міжнародний бізнесмен із вдалими кейсами у Європі, але про російський бізнес чомусь мовчить. Незадовго до подій із «Квітами України» Пишний вийшов із більшості російських бізнесів. Проте з російських реєстрів ми з’ясували, що він має номер російського платника податків, а також мав російський паспорт. Навіть два", - зазначається у повідомленні.

Сам Пишний все заперечує.

Однак, за даними журналістів,він може бути причетним до фінансування української політпартії, яку пов’язували з російськими спецслужбами.

"Кілька років тому українська компанія Пишного надала новоствореній партії «Розумна сила» приміщення у центрі Києва та юридичну адресу. Через підозру отримання фінансування з Росії СБУ обшукала партію і, схоже, таки виявила російський слід у фінансуванні", - йдеться у розслідуванні.

Нагадаємо, будівля на вул. Січових Стрільців є зразком модерністської архітектури, її було побудовано у 1980-х роках як магазин-оранжерею для комунального підприємства "Квіти України".

На початку літа 2021 року його обнесли парканом для реконструкції з надбудовою для розміщення офісного центру з підземним паркінгом, а 25 червня зрізали багаторічний виноград, що прикрашав будівлю. Вночі 11 липня біля будинку з'явилася важка техніка для зносу. 12 липня почалися роботи з демонтажу фасаду, але їх вдалося зупинити через протести громадських активістів.

21 липня КМДА зобов'язала забудовника прибрати паркан біля будівлі "Квітів України".

3 серпня павільйон "Квіти України" отримав статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

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