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Геннадій Москаль захищав у суді як адвокат колишнього керівника київського "Беркута"

Справа стосується силового розгону активістів Гостиного двору, що відбувся у лютому 2013. 

Геннадій Москаль захищав у суді як адвокат колишнього керівника київського "Беркута"
Геннадій Москаль
Фото: Facebook Alina Kondratenko

Колишній голова Закарпатської та Луганської ОДА, ексочільник тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо розслідування розстрілів на Майдані 18-20 лютого Геннадій Москаль на суді захищав як адвокат екскерівника київського "Беркута" Володимира Александрова.

Про це в Facebook повідомила журналістка Аліна Кондратенко.

"Геннадій Москаль захищає (як адвокат) колишнього керівника "беркута" Володимира Александрова", – зазначила Кондратенко. 

На сторінці "Автомайдану" в Twitter додали, що Александров звільнився з "Беркута" ще до початку Революції Гідності.

"Та це не заважало йому підтримувати затриманих за розстріли мітингувальників. Москаль ж після Майдану був головою ТСК Верховної Ради, яка розслідувала обставини розстрілів демонстрантів у Києві 18-20 лютого", – зазначили в спільноті. 

Александров є обвинувачуваним у справі про побиття та затримання активістів на акції біля Гостинного двору в лютому 2013 року. Тоді затримали 41 активіста, 11 людей були травмовані. Він обвинувачується в умисному нанесенні побоїв та перешкоджанні проведенню мітингів. 

Згідно з даними Національної асоціації адвокатів України, Москаль має адвокатську ліцензію з 1997 року. Право на зайняття адвокатською діяльністю було зупинено в 2013 році та відновлено в 2019. 

Геннадій Москаль був генералом міліції. Був нардепом VI і VII скликань. Очолював Луганську ОДА в 2014-2015 роках, потім став главою Закарпатскої ОДА (2015-2019). 

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