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СБУ затримала двох ексбойовиків "Л/ДНР", які обстрілювали позиції українських військ

Їх затримали під час спецоперації в Одеській та Харківській областях.

СБУ затримала двох ексбойовиків "Л/ДНР", які обстрілювали позиції українських військ
Фото: EPA/UPG

Контррозвідники Служби безпеки України затримали двох колишніх учасників незаконних збройних формувань. Встановлено, що зловмисники причетні до обстрілів позицій сил АТО.

Ексбойовиків затримали під час спецоперації в Одеській та Харківській областях, інформує пресцентр СБУ.

За даними слідства, у лавах бойовиків вони перебували протягом 2014- 2016 років. За цей період зловмисники брали активну участь у бойових діях проти українських військових у районах Донецька, Дебальцевого, Широкиного і Докучаєвська.

Наразі слідчі органів безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності підозрюваних і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Учора повідомляли, що контррозвідка затримала агента ГРУ Росії, який збирав дані про українські сили в ООС.

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