Іноземець тимчасово проживав в Україні та їздив у зону ООС.

Контррозвідники СБУ виявили і затримали агента Головного розвідувального управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ, який тимчасово проживав в Україні.

За завданням спецслужби Росії він за грошову винагороду періодично виїжджав у зону проведення ООС для збору розвідувальної інформації, повідомили в пресслужбі СБУ.

Фото: СБУ

"Російських «кураторів» цікавили відомості про задіяні в ООС новітні зразки зброї та військової техніки, місця дислокації, кількість особового складу підрозділів ЗСУ тощо. Шпигуна затримано на «гарячому» під час передачі відомостей військового характеру представнику спецслужб РФ електронними каналами зв’язку", – йдеться у повідомленні.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) ККУкраїни. За рішенням суду його взято під варту.

Вирішується питання про оголошення підозри за ч. 1 ст. 114 (шпигунство).

Нагадаємо, в липні контррозвідка СБУ викрила на Черкащині агента російської розвідки, який збирав секретну інформацію про склад артилерійських боєприпасів.

Мешканець Черкаської області був завербований російською спецслужбою на території РФ. Основне завдання, яке поставили перед українцем російські куратори, ‒ збір та передача інформації про військові стратегічні об’єкти.