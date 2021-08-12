Фото: facebook.com/DSNSKyiv

У Києві вранці в четвер, 12 серпня, сталась пожежа в гаражному кооперативі на вулиці Бойчука, 45.

Про це повідомив столичний пресцентр ДСНС.

"12 серпня о 8:55 до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Михайла Бойчука, що у Голосіївському районі столиці", - йдеться у повідомленні.

Загоряння виникло у двоповерховій будівлі, вогонь перекинувся на сусідні гаражі.

Протягом години пожежу вдалося локалізувати на площі 400 кв.м. Гасіння вогню було ускладнене відсутністю поблизу пожежних гідрантів. Пожежникам довелося організувати постійний підвіз води та прокласти додаткові магістральні лінії до найближчих гідрантів.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Для ліквідації вогню було залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу.