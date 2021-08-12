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У Києві сталася сутичка між власником мережі магазинів та інспектором із паркування

Підприємець начебто напав на інспектора, коли той ініціював заміну антипаркувальних стовпчиків біля його магазину.

У Києві сталася сутичка між власником мережі магазинів та інспектором із паркування
Фото: finance.bigmir.net

У центрі Києва сталася сутичка між власником мережі магазинів зброї «Ібіс» та паркувальником. Підприємець начебто напав на інспектора, коли той ініціював заміну антипаркувальних стовпчиків біля його магазину.

Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Сьогодні, біля  магазину «Ібіс», на бульварі Лесі Українки в столиці, відбулася сутичка із застосуванням газового балончику. Конфлікт стався після того, як інспектор із паркування виявив, що  антипаркувальні стовпчики з обох боків пішохідної зони біля магазину обладнані замками і  виймаються  з асфальту. Він викликав спеціалістів ШЕУ, які розпочали заміну пошкоджених стовпчиків”, - написав Кличко.

“У цей час з "Ібісу" вибіг власник мережі та накинувся на інспектора. І застосував газовий балончик. До нього приєдналися охоронці магазину. Інспектор був змушений у відповідь використати засіб індивідуального захисту - газовий балончик, що входить в комплект його спорядження”, - додав столичний голова.

За словами Кличка, місто вже неодноразово отримувало скарги на керівництво мережі магазинів зброї, яке, нехтуючи правилами, запускає деякі автомобілі на пішохідну зону, виймаючи антипаркувальні стовпчики. Саме тому, зокрема, на тротуарах на бульварі Лесі Українки чергують інспектори з паркування.

Кличко також додав,  що столична влада очікує на оперативне  розслідування поліцією  інциденту з нападом на інспектора з паркування.

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