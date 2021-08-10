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Суд виправдав колишнього ректора ХНУПС Алімпієва

Гучна справа військової прокуратури розвалилась у суді.

Суд виправдав колишнього ректора ХНУПС Алімпієва
Фото: facebook.com/andrii.alinpiev

Дзержинський районний суд Харкова в понеділок, 9 серпня, виправдав колишнього начальника Харківського національного університету Повітряних сил Андрія Алімпієва, якого у 2017 році затримала військова прокуратура за підозрою в розтраті 2,4 млн гривень.

"За рішенням Дзержинського районного суду м. Харкова у кримінальному провадженні від 17.11.17 р. за обвинуваченням військової прокуратури сьогодні, 09.08.21 р. отримав виправдувальний вирок. Дякую усім, хто не вірив домислу обвинувачення", - написав він у фейсбуці.

Корупції в діях Алімпієва не знайшли, тому справу в процесі перекваліфікували з ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) на ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України.

"Жодних корупційних моментів в НАБУ не знайшли. Тоді військова прокуратура Харківського гарнізону розслідувала справу за ч. 3 ст. 425 - недбале ставлення до військової служби, здійснене в особливий період. Вона передбачає покарання від п'яти до восьми років позбавлення волі. Прокуратура у судових дебатах просила шість років позбавлення волі. Суд стосовно генерала Алімпієва виніс наступне: виправдати за усіма пунктами звинувачення у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину", - цитує "Суспільне" адвоката Алімпієва Максима Журавльова.

Нагадаємо, що Алімпієв був звільнений із посади начальника ХНУПС і зарахований у розпорядження міністра оборони України в грудні 2017 року.

Його наступник Олександр Туринський також отримав кримінальну справу - за катастрофу Ан-26 під Харковом, у якій загинули 19 курсантів університету і 7 офіцерів.

У ХНУПС готують військових льотчиків, штурманів, зенітників, фахівців радіотехнічних військ, інженерно-авіаційного забезпечення та інших.

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