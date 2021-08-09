​Жителя Чернігівської області засудили до 3 років в'язниці за сепаратистські дописи в "Однокласниках"

У 2018 році за подібний злочин йому дали два роки умовно.

Чернігівський апеляційний суд призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі місцевому мешканцю за сепаратистські заклики в соціальній мережі "Однокласники".

Про це повідомило видання "Судовий репортер".

1 квітня суд першої інстанції призначив чоловіку три роки умовно, але прокуратура добилася у апеляції, щоб покарання замінили на реальний термін.

За матеріалами справи, уродженець села Кизил-Озек Алтайського краю РФ восени 2019 року розмістив кілька постів в "Однокласниках", в яких закликав провести народний референдум про об’єднання "руських земель" та створення єдиної держави Русі у складі європейської частини Росії, Білорусі та північного й південно-східного регіонів України. У цій державі, писав засуджений, не повинно бути місця "бандерівцям та західним прихвостням".

Його визнали винним за ч. 1 ст. 110 КК України.

У 2018 році чоловік уже був засуджений за подібний злочин – заклики в соцмережах до повалення діючої влади і позбавлення влади "кривавого диктатора" Порошенка. Тоді суд йому дав 2 роки умовно.

Нагадаємо, що "Однокласники" заборонені в України з 2017 року.