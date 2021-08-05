Кримськотатарського активіста в Судаку засудили до 8 місяців обмеження волі

Підконтрольний Росії суд у Судаку визнав кримськотатарського активіста Ільвера Аметова винним у незаконному придбанні та зберіганні антикварної зброї, яку він колекціонував.

Аметову призначили як покарання 8 місяців обмеження волі. Йому заборонено виїжджати із Судака та виходити з дому вночі, повідомила омбудсман Людмила Денісова. Він також зобов'язаний регулярно відмічатися в місцевому відділі російського МВС.

Видання "Крим.Реалії" пише, що російський прокурор вимагав для Аметова як покарання десять місяців обмеження, тоді як захист наголошував на тому, що в Аметова не було злочинного наміру і він не приховував ні від кого заборонені для цивільного використання предмети, а навпаки - демонстрував їх у своєму музеї.

"Рішення «суду» є ще одним прикладом переслідування за участь у Меджлісі, оскільки до окупації Ільвер Аметов був членом представницького органу кримськотатарського народу. Російська Федерація восьмий рік переслідує за надуманими звинуваченнями кримських татар, порушуючи статтю 10 Європейської конвенції про захист прав людини. Ігноруючи вимогу Міжнародного суду ООН про зняття заборони на діяльність Меджлісу, держава-окупант продовжує практику ганебних «судилищ» - репресій проти кримськотатарського народу", - прокоментувала вирок Денісова у фейсбуку.

Нагадаємо, що Аметов був головою Судакського регіонального меджлісу.

У 2016 році окупаційна влада РФ заборонила діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, визнавши його екстремістською організацією.