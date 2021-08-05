Кравчук розповів про замах під час виборчої кампанії президента 1994 року

Перший президент України Леонід Кравчук розповів, що 1994 року під час підготовки до другого туру президентських виборів на нього вчинили замах. Про це він заявив у інтерв'ю LB.ua в межах спецпроєкту до 30-річчя Незалежності України.

"Я ніколи про це не кажу, та на мене було скоєно замах. Це було під час підготовки до другого туру президентських виборів 1994 року. Тоді в Харкові на мене напав убивця з ножем. Урятував мені життя охоронець. Потім, уже після завершення моєї каденції, Кучма дізнався про те, що Росія веде проти мене серйозну роботу, що мені надходять погрози, він дав розпорядження СБУ і виділив мені додаткову охорону. Росіяни планували зняти мене з поїзда (я ж їздив поїздом по областях) і доставити до Москви, щоб я зняв свій підпис з Біловезьких угод, денонсував їх", – зізнався перший президент.

Кравчук не знає, хто був замовником.

"Про це знала СБУ і знав Кучма. Від нього це пішло. Він сказав: «Леоніде Макаровичу, є інформація про те, що потрібно посилити вашу охорону». От і все, що мені було відомо", – розповів він.

Нагадаємо, що Леонід Кравчук на виборах президента 1991 року здобув перемогу в першому турі. Його конкурентом був В'ячеслав Чорновіл.

У 1993 році Верховна Рада ухвалила рішення провести консультативний референдум про висловлення недовіри президенту і парламенту. Однак згодом цей референдум скасували, а Рада вирішила провести дострокові вибори.

У 1994 році в Україні провели дострокові президентські вибори після досягнення компромісу між президентом і парламентом. У другий тур вийшли Леонід Кравчук і Леонід Кучма. Кравчук поступився із результатом 45,06% голосів, Кучма отримав 52,14%.