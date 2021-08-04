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Українські COVID-сертифікати пройшли технічне оцінювання в ЄС, - Мінцифри

Залишився останній крок - політична частина взаємовизнання.

Українські COVID-сертифікати пройшли технічне оцінювання в ЄС, - Мінцифри
Фото: facebook.com/Aleksey Vyskub

Українські COVID-сертифікати у застосунку "Дія" успішно пройшли технічне оцінювання з боку Європейського Союзу.

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Сьогодні, 4 серпня, технічна розробка Мінцифри та ДП "Дія" щодо EU Digital COVID Certificate успішно пройшла технічне оцінювання з боку ЄС. Технічна команда високо оцінила строки реалізації, точність і відповідність українських COVID-сертифікатів специфікаціям ЄС", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі залишився останній крок - політична частина взаємовизнання, а саме погодження від Єврокомісії та підписання відповідних угод. Після цього буде підписаний меморандум, який дозволить українцям подорожувати з сертифікатами.

Розробкою та технічною реалізацією спільно займаються команди Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС, ДПСУ.

Проєкт реалізовано за підтримки Євроделегації, Програми EU4Digital і Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.

Нагадаємо, перші COVID-сертифікати для вакцинованих з’явилися у "Дії" на початку липня.

2 липня Кабінет міністрів опублікував постанову про запровадження в Україні так званого COVID-сертифіката. Цифрові COVID-сертифікати в "Дії" та їх копії у паперовій формі матимуть однакову юридичну силу.

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