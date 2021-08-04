Кабмін оголосив повторний конкурс на посаду голови НСЗУ

Кабінет міністрів оголосив повторний конкурс на зайняття посади голови Національної служби здоров’я України.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 4 серпня.

Документи прийматимуться винятково через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: career.gov.ua, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Наразі маємо двох переможців на заступників голови НСЗУ (проходять перевірку), а від нового конкурсу очікую кандидатур для обрання гідного та амбітного очільника стратегічного для системи охорони здоров’я відомства з річним бюджетом понад 120 млрд грн", - написав міністр у фейсбуці.

Він пообіцяв розглядати кандидатури неупереджено та виключно за їх професійними якостями.

"Хочу бачити керівника, який "житиме" медичною реформою, програмою медичних гарантій та бажанням розвивати систему", - пояснив Ляшко.

Голова МОЗ додав, що уряд також підтримав його прохання ввести до штату НСЗУ посаду ще одного заступника, який буде прицільно опікуватись питаннями цифрової трансформації та розвитку. Найближчим часом буде також оголошений відповідний конкурс.

Нагадаємо, на початку липня у Міністерстві охорони здоров'я відбулися співбесіди з кандидатами на зайняття посади голови НСЗУ. Повідомлялося, що голова МОЗ вирішив знову перезапустити конкурс на цю посаду.

Як відомо, після звільнення у 2019 році Олега Петренка НСЗУ очолювали тимчасові керівники. Після відставки Петренка провели конкурс, але тодішній міністр Максим Степанов відхилив кандидатури всіх його учасників, тому керівника НСЗУ вирішили тимчасово призначити за позаконкурсною процедурою. Обов'язки глави служби поклали на Оксану Мовчан, а у серпні 2020 року - на Андрія Віленського.

Після скасування норми про заборону проведення конкурсів на держслужбу, введену у зв'язку з пандемією, було оголошено зокрема й конкурс на голову НСЗУ.

У квітні 2021 року до фінального етапу увійшли Віленський, Бойко і Арістов, але після зміни міністра конкурс було перезапущено. Втім, у фінал знову потрапили ці три кандидати.

14 липня Кабінет міністрів призначив Дмитра Самофалова тимчасово виконувачем обов'язків голови НСЗУ.

Нацслужбу здоров'я було створено наприкінці грудня 2017 року. Ця служба - важливий орган в імплементації положень медичної реформи. З нею повинні підписувати угоди лікарні, лікарі яких будуть отримувати компенсацію з бюджету за кожного приписаного до них пацієнта.