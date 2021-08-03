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Фонд Порошенка відновить камеру спостереження 10 ОГШБр, пошкоджену снайпером

Лідер «Європейської Солідарності» повідомив, що постачання на фронт систем відеоспостереження продовжиться.

Фонд Порошенка відновить камеру спостереження 10 ОГШБр, пошкоджену снайпером
Фото: eurosolidarity.org

Благодійний Фонд Порошенка спільно з волонтерами забезпечать відновлення камери відеоспостереження 10-ої окремої десантно штурмової бригади, після виведення її з робочого стану пострілом ворожого снайпера. Про це повідомив у відеозверненні експрезидент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«З 27 травня «Справа Громад», «Брати по зброї» і мій благодійний фонд разом із нашими партнерами по фракції «Європейська Солідарність» ведуть дуже важливий проєкт. Проєкт, який забезпечує збереження життів українських воїнів у найбільш гарячих точках лінії зіткнення. Встановлюються системи відеоспостереження, камери з далеким зумом, прибори нічного бачення, батальйонні, бригадні пункти спостереження. Уже пройшло більше двох місяців, і ця система ефективно діє», – сказав Порошенко.

Лідер «Європейської Солідарності» подякував небайдужим українцям, які допомагають в закупівлі обладнання для фронту своїми пожертвами.

«Це завдяки вам. Ви кожного дня по 30, 50, 60 тисяч гривень надсилаєте на «Справу Громад» і «Братам по зброї». Ми намагаємся тримати, щоб половина це були ваші гроші, а половина були гроші мого благодійного фонду. І сьогодні 10-ка, де вже повністю завершено забезпечення цими системами і вже в 72-ій облаштовуються позиції в найгарячіших точках – Зайцевому, Шумах, Авдіївці на «промці». Ця робота буде продовжуватися», – зазначив він.

«На жаль, ми не обходимося без втрат. Але не втрат наших воїнів, а втрат оцих «очей». Очей, якими наші солдати спостерігають, знаходять і знешкоджують снайперські групи, які виходять на полювання за нашими воїнами», – додав п’ятий Президент України.

Також Петро Порошенко продемонстрував пошкоджену снайпером камеру: «Отже, куля снайпера ворожого потрапила… ось є вхідне і вихідне… І вони думали, що знищать наші «очі».

«Ми, знаєте, як в того билинного дракона – коли йому відрубають одну голову, виростуть три. І будуть бити ворога. Вони думали, що знешкодили одну камеру, а ми додамо «очей» нашим бійцям з «десятки», і вони будуть діяти більш ефективно», – підкреслив п’ятий президент України.

Лідер «Європейської Солідарності» повідомив, що постачання на фронт систем відеоспостереження продовжиться. «Ми продовжимо роботу по встановленню і забезпеченню наших воїнів, наших бригад ефективним спостереженням. І на кожну камеру, яку ворог буде намагатися збити, на фронті будуть три нові – вашими і нашими зусиллями», – наголосив Порошенко.

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