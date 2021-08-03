Кабмін визначив в.о. прем'єра на випадок відсутності Шмигаля

Кабінет міністрів вніс зміни до переліку питань, що належать до компетенції віцепрем’єр-міністрів України.Так, у разі відсутності прем'єра Дениса Шмигаля, його обв'язки буде виконувати перший віцепрем'єр-міністр Олексій Любченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 28 липня 2021 р. № 790.

Раніше у разі відсутності прем'єра його обов'язки виконував віцепрем'єр Олексій Рєзніков.

Це було пов'язане з тим, що в уряді не було першого віцепрем'єра.

Нагадаємо, 20 травня Верховна Рада призначила керівника Державної податкової служби Любченка першим віцепрем'єр-міністром, міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Про кандидатуру Любченка на цю посаду стало відомо зразу після появи інформації про скору відставку Ігоря Петрашка. Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що "Любченко на посаді керівника ДПС збільшив надходження за рахунок правильної побудови процесів і адміністрування".

Прем'єр-міністр Шмигаль також доручив новому міністру економіки відновити роботу Комітету з призначень.