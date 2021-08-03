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Голови чотирьох фракцій провалюють роботу в Раді за окремими напрямками, - КВУ

Також окремі голови фракцій ігнорують засідання парламентських комітетів.

Голови чотирьох фракцій провалюють роботу в Раді за окремими напрямками, - КВУ
Фото: Lb.ua

За даними Комітету виборців України, окремі керівники фракцій фактично провалюють роботу Верховної Ради за певними напрямками.

Про це повідомила пресслужба КВУ.

Зазначається, що чотири лідери фракцій мають вкрай низькі показники участі в голосуваннях. Зокрема, Давид Арахамія ("Слуга Народу") та Юлія Тимошенко (ВО "Батьківщина")  за період лютого-липня  Арахамія та  Тимошенко взяли участь лише в 45% голосувань.

За період лютого-липня  Арахамія та Тимошенко взяли участь лише в 45% голосувань. Ще нижчі результати в співголів фракції "Опозиційна платформа За життя" - Юрій Бойко за півроку взяв участь лише в 3% голосувань, Вадим Рабінович - в 0,4%.

Також окремі голови фракцій фактично ігнорують засідання парламентських комітетів. Рабінович взяв участь лише в 28% засіданнях Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Бойко був присутній на 42% засідань цього ж комітету. Юлія Тимошенко була зареєстрована на 63% Комітету з питань соціальної політики.

До того ж Рабінович був офіційно зареєстрований лише на 20% пленарних засіданнях Ради, Тимошенко – 53%.

Арахамія,  Бойко та Рабінович значно рідше за інших виступають у Верховній Раді. Так, за півроку голова «Слуги Народу» виступив лише 17 разів, співголови ОПЗЖ – 6 та 5 разів відповідно.

"Сукупно найвищі результати роботи демонструють лідери фракцій «Європейська солідарність» та «Голос». Ірина Геращенко взяла участь в 80% голосувань ВР, відвідала 95% пленарних засідань, 94% засідань комітету, 65 разів виступала у парламенті, зареєструвала 39 проектів законів (1 було прийнято). Артур Герасимов взяв участь у 84% голосувань, відвідав 96% пленарних засідань та 100% засідань комітету. Ярослав Железняк був присутній на 100% засідань комітету та 98% пленарних засіданнях, взяв участь в 74% голосувань, 37 разів виступав під час пленарних засідань", - зазначили в КВУ.

Нагадаємо, раніше КВУ назвав 10 "парламентських геніїв" серед депутатів монобільшості

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