Голови чотирьох фракцій провалюють роботу в Раді за окремими напрямками, - КВУ

За даними Комітету виборців України, окремі керівники фракцій фактично провалюють роботу Верховної Ради за певними напрямками.

Про це повідомила пресслужба КВУ.

Зазначається, що чотири лідери фракцій мають вкрай низькі показники участі в голосуваннях. Зокрема, Давид Арахамія ("Слуга Народу") та Юлія Тимошенко (ВО "Батьківщина") за період лютого-липня Арахамія та Тимошенко взяли участь лише в 45% голосувань.

За період лютого-липня Арахамія та Тимошенко взяли участь лише в 45% голосувань. Ще нижчі результати в співголів фракції "Опозиційна платформа За життя" - Юрій Бойко за півроку взяв участь лише в 3% голосувань, Вадим Рабінович - в 0,4%.

Також окремі голови фракцій фактично ігнорують засідання парламентських комітетів. Рабінович взяв участь лише в 28% засіданнях Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Бойко був присутній на 42% засідань цього ж комітету. Юлія Тимошенко була зареєстрована на 63% Комітету з питань соціальної політики.

До того ж Рабінович був офіційно зареєстрований лише на 20% пленарних засіданнях Ради, Тимошенко – 53%.

Арахамія, Бойко та Рабінович значно рідше за інших виступають у Верховній Раді. Так, за півроку голова «Слуги Народу» виступив лише 17 разів, співголови ОПЗЖ – 6 та 5 разів відповідно.

"Сукупно найвищі результати роботи демонструють лідери фракцій «Європейська солідарність» та «Голос». Ірина Геращенко взяла участь в 80% голосувань ВР, відвідала 95% пленарних засідань, 94% засідань комітету, 65 разів виступала у парламенті, зареєструвала 39 проектів законів (1 було прийнято). Артур Герасимов взяв участь у 84% голосувань, відвідав 96% пленарних засідань та 100% засідань комітету. Ярослав Железняк був присутній на 100% засідань комітету та 98% пленарних засіданнях, взяв участь в 74% голосувань, 37 разів виступав під час пленарних засідань", - зазначили в КВУ.

Нагадаємо, раніше КВУ назвав 10 "парламентських геніїв" серед депутатів монобільшості