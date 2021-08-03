МЗС запустило версію сайту України іспанською

Це третя мовна версія сайту за два місяці.

Міністерство закордонних справ запустило офіційний сайт України іспанською мовою.

Про це повідомив міністр Дмитро Кулеба.

"Сьогодні ми запустили офіційний сайт України іспанською: https://ukraine.ua/es/. Понад 400 млн людей в Іспанії, Мексиці, Латинській Америці та всьому світі зможуть дізнатися про Україну", - написав Кулеба у Twitter.

Він зазначив, що це третя мовна версія сайту за два місяці.

Сьогодні ми запустили офіційний сайт України іспанською:https://t.co/mL0uT2E05z



Понад 400 млн людей в Іспанії, Мексиці, Латинській Америці та всьому світі зможуть дізнатися про Україну.



Це вже третя мовна версія сайту за 2 місяці. Просуваємо позитивний імідж України у світі✌️ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 3, 2021

Раніше повідомляли, що МЗС до Дня Незалежності замовило промокампанію України на BBC.

24 серпня в усіх часових поясах від Токіо до Сан-Франциско на всіх онлайн-ресурсах закордонних дипломатичних установ буде трансляція англомовного марафону про українську незалежність.