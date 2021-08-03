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МЗС запустило версію сайту України іспанською

Це третя мовна версія сайту за два місяці.

МЗС запустило версію сайту України іспанською
Ukraine NOW
Фото: РБК-Украина

Міністерство закордонних справ запустило офіційний сайт України іспанською мовою.

Про це повідомив міністр Дмитро Кулеба.

"Сьогодні ми запустили офіційний сайт України іспанською: https://ukraine.ua/es/. Понад 400 млн людей в Іспанії, Мексиці, Латинській Америці та всьому світі зможуть дізнатися про Україну", - написав Кулеба у Twitter.

Він зазначив, що це третя мовна версія сайту за два місяці.

Раніше повідомляли, що МЗС до Дня Незалежності замовило промокампанію України на BBC.

24 серпня в усіх часових поясах від Токіо до Сан-Франциско на всіх онлайн-ресурсах закордонних дипломатичних установ буде трансляція англомовного марафону про українську незалежність.

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