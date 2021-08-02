Президент України Володимир Зеленський анонсував заходи з нагоди Дня Незалежності України. Презентація відбулася на форумі "Україна 30".

За його словами, будуть "не просто великий парад, великий салют, великий концерт", а можливість зрозуміти, чого ми навчилися за роки незалежності і чого маємо навчитися, щоб ніколи її не втратити.

"Саме цьому присвячено святкування. 10 основних заходів, 10 ключових здобутків, 10 важливих висновків, а разом – 30 років незалежності і одна мрія на наступні роки. Боротьба за незалежність тривала не один день, тож і не один день ми будемо відзначати перемогу в цій боротьбі", – зазначив президент.

За тиждень до Дня Незалежності в Україну привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика. З 16 серпня всі зможуть побачити її в Софійському соборі.

22 серпня відбудеться вшанування полеглих на Донбасі військових. Також цього дня відбудеться нова премія – "Національна легенда" – державна нагорода "геніям українського народу".

23 серпня в географічному центрі Україні зведуть Монумент Єдності України. Одночасно в містах піднімуть у небо Державний прапор. Також відбудеться перший саміт Кримської платформи і пройде Саміт перших леді та джентльменів. Крім того, 23 серпня в оперному театрі виступатимуть легенди опери та балету.

24 серпня відбудеться військовий парад.

"Вперше за 30 років незалежності України заплановані заходи за участю всіх сил сектору безпеки та оборони України та країн-партнерів. На Хрещатику, на Дніпрі, в Одесі, в Чорному морі наша гордість, ті, хто готовий захистити Україну на суші, на воді і в повітрі", – зазначив він.

Також 24 серпня пройде благодійний концерт Андреа Бочеллі на НСК "Олімпійський". Кошти спрямують на побудову музею Івана Марчука.

"Музика незалежності, як і прагнення незалежності – все це у нашій ДНК", – заявив президент.

Нагадаємо, що сума витрат безпосередньо на урочистості прогнозується на рівні 100 млн грн. Загалом Мінфін оцінив святкування і підготовку до 30-ї річниці незалежності у 5,4 млрд гривень. План заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України, крім святкових урочистостей, включає масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема, модернізацію 6 регіональних аеропортів, розбудову євроколії Київ - Львів - Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдиті.