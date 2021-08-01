Завтра представлять концепцію святкування Дня Незалежності України

Презентація відбудеться під час форуму “Україна 30”.

У понеділок, 2 серпня відбудеться презентація концепції святкування Дня Незалежності України, у якій візьмуть участь Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська.

Про це повідомили у в Офісі президента.

Презентація відбудеться об 11:00 у межах форуму “Україна 30”.

Гості та спікери форуму поінформують про те, які офіційні та розважальні заходи заплановані до 30-річчя незалежності держави та Дня прапора, представлять концепцію проведення параду Збройних Сил, а також нової президентської відзнаки “Національна легенда”.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповість про гостей, прибуття яких очікується на День Незалежності, а його перша заступниця Еміне Джапарова – про проведення інавгураційного саміту Кримської платформи.

Окрему увагу буде приділено питанням безпеки та антиковідним заходам у святкові дні.

Нагадаємо, заходи з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України, затверджені розпорядженням Кабінету міністрів №583 від 31 травня, обійдуться у 5,4 млрд гривень.

Сума витрат безпосередньо на урочистості прогнозується на рівні 100 млн грн. План заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України, крім святкових урочистостей, включає масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема, модернізацію 6 регіональних аеропортів, розбудову євроколії Київ - Львів - Скнилів, завершення будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу в Охматдит.