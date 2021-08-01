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Україні прогнозують на понеділок грози та шквали

Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Україні прогнозують на понеділок грози та шквали
Фото: ЕРА/UPG

У понеділок, 2 серпня у низці областей України прогнозують грози і шквали.

Про це повідомили у ДСНС.

Негоду прогнозують вночі у західних, а вдень і в північних, центральних областях, а також в Одеській, Миколаївській та Харківській областях.

У цих регіонах будуть грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

У Києві та Київській області 2 серпня – гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, вчені попереджають, що глобальні зміни клімату спровокують рекордну спеку та ще більш масштабніші повені в найближчі десятиліття.

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