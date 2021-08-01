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Під Одесою гасять пожежу на складах супермаркету

Пожежу площею 10 тисяч кв. м локалізовано.

Фото: ДСНС

В Одеській області локалізували пожежу складської будівлі на площі майже 10 тисяч кв. м.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Пожежа зайнялася в окремо розташованій триповерховій складській будівлі у с. Дачне Одеського району – на 452 км автодороги “Київ-Одеса”.

Жертв та постраждалих немає.

Фото: ДСНС

До гасіння полум’я було залучено 84 особи та 22 одиниці техніки ДСНС.

Як пише dumskaya.net, пожежа сталася у складському комплексі, що належить мережі супермаркетів АТБ. Його площа - 37,8 тис. кв. м.

За попередньою інформацією, пожежа почалася зі зовнішнього блоку системи кондиціонування. Згоріли продукти всередині складу.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Нагадаємо, 29 липня горіли склади на території Ужгородського механічного заводу.

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