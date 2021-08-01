Названо причину аварійної ситуації на російському модулі, який вивів з ладу МКС
Названо причину аварійної ситуації на російському модулі, який вивів з ладу МКС
На Олімпіаді-2020 у бігу на 100 метрів спортсменки однієї країни окупували весь п'єдестал
На Олімпіаді-2020 у бігу на 100 метрів спортсменки однієї країни окупували весь п'єдестал
Данилюк на своєму дні народження побився з Миловановим, - ЗМІ
Данилюк на своєму дні народження побився з Миловановим, - ЗМІ
НАБУ показало відео погоні за авто СБУ, в якому перевозили суддю Чауса
НАБУ показало відео погоні за авто СБУ, в якому перевозили суддю Чауса
Завершився змагальний тиждень Олімпіади-2020: Україна занурюється все глибше в медальному заліку
Завершився змагальний тиждень Олімпіади-2020: Україна занурюється все глибше в медальному заліку
На Олімпіаді розгорається скандал: американський і британський плавці звинуватили російського чемпіона в нечистому запливі
На Олімпіаді розгорається скандал: американський і британський плавці звинуватили російського чемпіона в нечистому запливі
В Росії винищувач Су-35 впав у море
В Росії винищувач Су-35 впав у море
"Викрадення століття": що відомо про суддю Чауса
"Викрадення століття": що відомо про суддю Чауса
Милованов прокоментував сутичку з Данилюком на святкуванні його дня народження
Милованов прокоментував сутичку з Данилюком на святкуванні його дня народження
ГоловнаСуспільствоЖиття

Сьогодні відзначають день Повітряних Сил ЗСУ

Сучасні Повітряні сили України утворилися у 2004 році.

Сьогодні відзначають день Повітряних Сил ЗСУ
Працівники заводу імені Антонова збирають нового літака Ан-178 у складальному залі заводу в Києві, 14 липня 2015 .
Фото: EPA/UPG

У неділю, 1 серпня відзначають день Повітряних Сил Збройних Сил України.

Свято запроваджене Указом Президента від 27 червня 2007 року у першу неділю серпня.

Сучасні Повітряні сили України утворилися у 2004 році у результаті об'єднання Військ протиповітряної оборони та Військово-повітряних сил.

Українську авіацію зі святом привітав президент України Володимир Зеленський.

“Цілодобово підготовлені льотні екіпажі, військовослужбовці зенітних ракетних та радіотехнічних підрозділів несуть бойове чергування і виконують важливі польотні завдання, оберігаючи мирне українське небо. Завдяки участі у міжнародних навчаннях, авіаційних транспортних операціях та показах техніки високий професіоналізм українських військових льотчиків є знаним не лише в Україні, а й далеко за її межами”, – зазначив президент.

Міністр оборони України Андрій Таран зазначив, що з перших днів російської агресії військовослужбовці Повітряних Сил виконували найскладніші бойові завдання зі знищення броньованої техніки та вогневих позицій окупанта, здійснювали прикриття наших військ з повітря, проводили повітряну розвідку, перевозили особовий склад та доправляли вантажі.

“Під час бойових дій з російсько-окупаційними військами на сході України загинули 55 воїнів Повітряних Сил. Ми пам’ятаємо і 14 червня 2014 року, коли назавжди пішли у небо 9 членів екіпажу Іл-76 та 40 десантників. Трагічною сторінкою в історії нашої військової авіації стала загибель під час навчально-тренувального польоту 26 військовослужбовців Повітряних Сил Збройних Сил України”, – сказав міністр.

Він додав, що українські Повітряні Сили набувають нових спроможностей із захисту нашого повітряного простору та взаємосумісності з відповідними структурами держав-членів НАТО.

Вперше за часів Незалежності на замовлення Міноборони ДП “Антонов” будує нові військово-транспортні літаки Ан-178-100Р для Повітряних Сил.

Впродовж першого півріччя 2021-року з підприємств концерну “Укроборонпром” до бойових військових частин Повітряних Сил вже передано літаки Су-27, МіГ-29, МіГ-29УБ, Су-25, Су-25УБ, Су-24М, вертольоти Мі-8МСБ, Мі-2МСБ.Під час ремонту та модернізації літаків йде заміна навігаційного обладнання на відповідне стандартам НАТО і системам IKAO, здійснюється підвищення ефективності і розширення номенклатури озброєння.Закуповуємо радіолокаційні нові станції 35Д6М, П-18М, П-18 Малахіт.“Одночасно ми вдосконалюємо аеродромну мережу Повітряних Сил, аби вони могли приймати літаки всіх типів. Для радіотехнічного забезпечення польотів фінансується встановлення сучасного світлосигнального, радіолокаційного і радіотехнічного обладнання. На часі – оновлення покриття аеродромів, за зразком наших міжнародних летовищ.Для посилення протиповітряної оборони, розглядається можливість створення вітчизняного зенітного ракетного комплексу середньої дальності. А на базі літака Ан-178 – літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління”, – додав Таран.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також