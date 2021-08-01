Сьогодні відзначають день Повітряних Сил ЗСУ

У неділю, 1 серпня відзначають день Повітряних Сил Збройних Сил України.

Свято запроваджене Указом Президента від 27 червня 2007 року у першу неділю серпня.

Сучасні Повітряні сили України утворилися у 2004 році у результаті об'єднання Військ протиповітряної оборони та Військово-повітряних сил.

Українську авіацію зі святом привітав президент України Володимир Зеленський.

“Цілодобово підготовлені льотні екіпажі, військовослужбовці зенітних ракетних та радіотехнічних підрозділів несуть бойове чергування і виконують важливі польотні завдання, оберігаючи мирне українське небо. Завдяки участі у міжнародних навчаннях, авіаційних транспортних операціях та показах техніки високий професіоналізм українських військових льотчиків є знаним не лише в Україні, а й далеко за її межами”, – зазначив президент.

Міністр оборони України Андрій Таран зазначив, що з перших днів російської агресії військовослужбовці Повітряних Сил виконували найскладніші бойові завдання зі знищення броньованої техніки та вогневих позицій окупанта, здійснювали прикриття наших військ з повітря, проводили повітряну розвідку, перевозили особовий склад та доправляли вантажі.

“Під час бойових дій з російсько-окупаційними військами на сході України загинули 55 воїнів Повітряних Сил. Ми пам’ятаємо і 14 червня 2014 року, коли назавжди пішли у небо 9 членів екіпажу Іл-76 та 40 десантників. Трагічною сторінкою в історії нашої військової авіації стала загибель під час навчально-тренувального польоту 26 військовослужбовців Повітряних Сил Збройних Сил України”, – сказав міністр.

Він додав, що українські Повітряні Сили набувають нових спроможностей із захисту нашого повітряного простору та взаємосумісності з відповідними структурами держав-членів НАТО.

Вперше за часів Незалежності на замовлення Міноборони ДП “Антонов” будує нові військово-транспортні літаки Ан-178-100Р для Повітряних Сил.

Впродовж першого півріччя 2021-року з підприємств концерну “Укроборонпром” до бойових військових частин Повітряних Сил вже передано літаки Су-27, МіГ-29, МіГ-29УБ, Су-25, Су-25УБ, Су-24М, вертольоти Мі-8МСБ, Мі-2МСБ.Під час ремонту та модернізації літаків йде заміна навігаційного обладнання на відповідне стандартам НАТО і системам IKAO, здійснюється підвищення ефективності і розширення номенклатури озброєння.Закуповуємо радіолокаційні нові станції 35Д6М, П-18М, П-18 Малахіт.“Одночасно ми вдосконалюємо аеродромну мережу Повітряних Сил, аби вони могли приймати літаки всіх типів. Для радіотехнічного забезпечення польотів фінансується встановлення сучасного світлосигнального, радіолокаційного і радіотехнічного обладнання. На часі – оновлення покриття аеродромів, за зразком наших міжнародних летовищ.Для посилення протиповітряної оборони, розглядається можливість створення вітчизняного зенітного ракетного комплексу середньої дальності. А на базі літака Ан-178 – літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління”, – додав Таран.