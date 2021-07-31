Бойовику “ДНР” заочно повідомили про підозру у катуванні українських військових

Учаснику “ДНР”, якого підозрюють у катуванні українських військовослужбовців, захоплених у полон поблизу Іловайська, заочно повідомлено про підозру.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, громадянин України, будучи учасником терористичної організації “ДНР”, виконував завдання її ватажків. Підозрюваний в одній з “в’язниць”, облаштованій у захопленому бойовиками приміщенні СБУ у Донецькій області, з серпня 2014 по лютий 2015 року жорстоко поводився з українськими військовослужбовцями, які були захоплені у полон у серпні 2015 року біля Іловайська.

Він катував українських воїнів, бив руками, ногами і гумовим кийком, що спричиняло сильний фізичний біль і страждання, а також тримав протягом тривалого часу у нелюдських умовах без належної медичної допомоги і харчування.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного в розшук.

Зазначимо, відповідно до статті 130 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року, статті 11 Додаткового протоколу до Женевських Конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977 року вказані дії є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, СБУ викрила ватажків батальйону "Восток", які катували українських військових.