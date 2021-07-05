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СБУ викрила ватажків батальйону "Восток", які катували українських військових

Зловмисникам заочно повідомлено про підозри за чотирма статтями.

СБУ викрила ватажків батальйону "Восток", які катували українських військових
Фото: pravda.com.ua

Контррозвідники СБУ викрили двох бійців так званої "ДНР", яких підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни. Зловмисники чинили збройний супротив силам АТО/ООС і причетні до катувань українських військовослужбовців.

Про це інформує пресцентр СБУ.

"Двоє мешканців Донеччини у 2014 році приєдналися до незаконних збройних формувань. Перебуваючи на «посадах» командирів підрозділу так званого «Батальйону Восток», вони брали активну участь у боях під селищами Пантелеймонівка та Бетманове", - зазначається у повідомленні.

За даними слідства, зловмисники жорстоко поводились із полоненими, застосовували до них фізичний і психологічний тиск, не надавали медичної допомоги пораненим.

За наявними даними, наразі ватажки переховуються від українських правоохоронних органів на території ОРДЛО.

Слідчі СБУ заочно повідомили зловмисникам про підозри за:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),
  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),
  • ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
  • ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Раніше в липні на Донеччині бойовика "ДНР" засуджено до 10 років позбавлення волі.

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