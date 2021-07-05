СБУ вимагає розпочати розгляд правок до законопроєкту щодо реформи спецслужби

У Службі безпеки України обурені тим, що засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо розгляду законопроєкту про реформу СБУ (3196-д) вже втретє переноситься без будь-яких обґрунтованих пояснень.

Про це йдеться у заяві, поширеній пресслужбою СБУ.

"На жаль, ми спостерігаємо, що замість повноцінних засідань Комітету відбуваються закриті наради, результатом яких стають коментарі окремих депутатів про «необхідність перенесення даного питання»", - сказано в заяві.

Служба безпеки України вважає таку позицію неконструктивною і наполягає на необхідності розпочати нарешті розгляд правок до законопроєкту 3196-д, що був прийнятий парламентом за основу в першому читанні.

"Ми з лютого чекаємо, коли розпочнеться обговорення цього важливого для держави проєкту, і як і раніше, виступаємо за проведення фахової реформи СБУ", - наголошують у спецслужбі.

Нагадаємо, на початку червня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch та ще 23 організації направили листа до президента України Володимира Зеленського щодо реформи Служби безпеки України. Автори звернення вважають, що прийнятий закон містить положення, які можуть завдати шкоди правам людини.

Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону №3196-д "Про внесення змін до закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України". За це проголосували 285 народних обранців. Документ передбачає, зокрема, ліквідацію спецпідрозділів служби з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, а також пропонує механізми реагування на загрози державній безпеці. Крім цього, у проєкті закону заплановане скорочення чисельності співробітників.

Президент Зеленський схвально відреагував на таке рішення парламенту і назвав його "важливим кроком у реформуванні Служби безпеки". Він також називає свого друга Івана Баканова найчеснішим головою СБУ за час незалежності.

У серпні 2019 року Баканов заявляв, що в рамках реформи СБУ заплановано скоротити кількість її співробітників. При цьому решті піднімуть зарплати. Також після реформи введуть систему спецзвань.