СБУ провела антитерористичні навчання у центрі Києва – посла Ізраїлю “звільнили з заручників”.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Тренування відбулися у Печерському районі столиці на базі хоральної синагоги Бродського.
За легендою навчань, “терористи” захопили Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль та вірян, що перебували в приміщенні синагоги.
У результаті антитерористичної операції спецпризначенці ЦСО «А» СБУ звільнили всіх "заручників», а “зловмисників” – затримали.
У навчаннях також були задіяні підрозділи Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії та органів державної виконавчої влади.