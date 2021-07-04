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СБУ провела антитерористичні навчання: “терористи” захопили Посла Ізраїлю у синагозі

Тренування відбулися у Печерському районі столиці на базі хоральної синагоги Бродського.

Фото: Lb.ua

СБУ провела антитерористичні навчання у центрі Києва – посла Ізраїлю “звільнили з заручників”.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Тренування відбулися у Печерському районі столиці на базі хоральної синагоги Бродського.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

За легендою навчань, “терористи” захопили Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль та вірян, що перебували в приміщенні синагоги.

У результаті антитерористичної операції спецпризначенці ЦСО «А» СБУ звільнили всіх "заручників», а “зловмисників” – затримали.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

У навчаннях також були задіяні підрозділи Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії та органів державної виконавчої влади.

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