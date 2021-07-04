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Президент розповів, як модернізуватимуть Військово-морські сили ЗСУ

Серед пріоритетів: сучасні кораблі, озброєння та ракетна зброя.

Президент розповів, як модернізуватимуть Військово-морські сили ЗСУ
Фото: mil.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський на Одещині розповів про плани модернизації Військово-морських сил ЗСУ.

Він, зокрема, зазначив, що у часи російської агресії боєздатні ВМС є однією з найголовніших складових обороноздатності і безпеки України, пише Укрінформ.

Пріоритетами Зеленського, як президента, для українських моряків є сучасні кораблі, озброєння та ракетна зброя.

“Ми наполегливо працюємо, аби забезпечити спроможності ВМС, зокрема, - оснастити їх ракетною зброєю як головним фактором стримування на морі, досягти їх повної обізнаності щодо ситуації на морі, зокрема, у підводному просторі”, – заявив Зеленський.

За його словами, ВМС ЗСУ є важливим фактором воєнно-політичної реальності в Чорноморському регіоні та утвердження України як незалежної морської держави.

Він додав, що сила національного флоту разом з іншими військами України є опорою для української дипломатії на шляху до відновлення миру і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 4 липня в Україні відзначається День Військово-морських сил ЗСУ і День працівників морського та річкового флоту.

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