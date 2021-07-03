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У неділю Україні обіцяють температуру до +32, град та шквали

4 липня у столиці вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози.

У неділю Україні обіцяють температуру до +32, град та шквали
Фото: vinnica.info

У неділю, 4 липня Україні прогнозують дощі, у більшості південних та центральних областей – град та шквали 15-20 м/с.

Про це пише Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр.

Температура вночі 14-19°; вдень у західних областях 20-25°, на решті території 24-29°, на сході до 32°.

У Києві 4 липня вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

На Київщині вдень можливі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°.

Вночі 5 липня в Україні без опадів, вдень у центральних областях в окремих районах значний дощ, град та шквали 15-20 м/с.

6 липня очікуються короткочасні дощі. Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°.

У Києві та на Київщині 5-6 липня короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°.

7 липня в Україні місцями короткочасні дощі, грози, сухо лише вдень на північному сході; 8 липня, крім півдня та Карпатського регіону, без опадів. Температура вночі 14-20°, вдень 23-29°; 7 липня на півдні та Закарпатті вночі 17-22°, вдень 28-33°.

У столиці та Київській області 7 липня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; 8 липня без опадів. Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°.

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