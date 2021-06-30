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Атмосферний фронт з Центральної Європи принесе в Україну грози і шквали

На всій території країни буде тепло.

Атмосферний фронт з Центральної Європи принесе в Україну грози і шквали
Фото: EPA/UPG

Найближчої доби атмосферний фронт, що переміщається з Центральної Європи, принесе в більшість областей, крім східних і південно-східних, дощі з грозами, вдень подекуди з градом і шквалистим вітром.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Інтерфакс-Україна.

У четвер, 1 липня, в Україні, крім східних і південно-східних регіонів, короткочасні дощі, грози, удень місцями град і шквали 15-20 м/с, у західній частині місцями значні дощі.

Вітер південний, із переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 14-19°, удень 25-30°, у Карпатському регіоні 20-25°.

У Києві в четвер короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, удень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 17-19°, удень 27-29°.

У п'ятницю, 2 липня, в Україні короткочасні дощі, грози, удень в окремих районах град, шквали 15-20 м/с, лише вночі в південних, східних і центральних областях без опадів.

Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 15-20°, удень 25-30°, на південному сході до 33°; у західних областях уночі 11-16°, удень 21-26°.

У Києві в п'ятницю короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, удень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 17-19°, удень 26-28°.

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