В Україні найближчими днями збережеться спекотна погода із грозами

В окремих районах прогнозують шквальний вітер до 20 метрів на секунду.

В Україні найближчими днями переважатиме спекотна погода, місцями очікуються град і грози. Про це пише "Укрінформ" із посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні дощитиме на сході та в Києві.

29 червня вночі без опадів, вдень у північних, східних та більшості центральних областей, а також 30 червня на Лівобережжі та в Карпатах місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Температура вночі 14-19°; вдень 24-29°, на Закарпатті до 33°.

У Києві та області 29 червня вдень місцями короткочасні дощі, грози, 30 червня без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°.

1 липня вночі в Україні переважно без опадів, у західних областях невеликий дощ. Вдень у більшості областей короткочасні дощі, грози; 2 липня у південно-східній частині місцями невеликий короткочасний дощ, на решті території короткочасні дощі, грози.

Температура вночі 13-19°; вдень 24-30°, 2 липня у західних областях 21-26°.

Нагадаємо, що через негоду, яка вирувала в деяки областях України, без електропостачання станом на вчора лишалися більше 390 населених пунктів.