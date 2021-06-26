Киянам протягом найближчої години прогнозують грозу та град (оновлено)

В окремих районах Київщини шквали 19-24 м/с та сильні зливи.

У Києві вдень у суботу, 26 червня очікується гроза.

Про це повідомляє Український гідрометцентр, пише Київрада.

Фахівці Департаменту муніципальної безпеки КМДА закликали при падінні дерев чи гілок чи травмуванні людей негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

“Під час інтенсивних дощів – на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка КК “Київавтодор”. У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК “Київавтодор” за тел.: 284-74-19”, – йдеться у повідомленні.

Оновлення 15:06. Як інформує ДСНС, у Києві в найближчу годину з утриманням докінця доби 26 червня та 27 червня грози, град та шквали 15-20 м/с.

У Київській області 27 червня грози; вдень в окремих районах град, шквали 19-24 м/с та сильні зливи.

Нагадаємо, що вчорашня негода у Львові мала серйозні наслідки: понад 180 повалених дерев, близько 20 пошкоджених автівок, зафіксовано понад 30 пошкоджень дахів та покрівель. У місті зупинився електротранспорт, водії трамваїв ночували у вагонах.

Також негода прийшла у Рівне: в обласному центрі було повалено багато дерев, пошкоджено автівки та виникли проблеми з електропостачанням.

У Львові від негоди постраждала одна людина, у Рівному – двоє.

У суботу, 26 червня синоптики прогнозують утримання негоди у західних, північних та південних областях.